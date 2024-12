Funsat oferece 2mil vagas com 183 atividades profissionais, nesta quarta-feira (18)

Nesta quarta-feira (18), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 2.026 vagas de emprego. As oportunidades são da intermediação de 270 empresas de Campo Grande, com 183 atividades profissionais.

A lista de vagas inclui diversas funções, como almoxarife (3 vagas), analista de marketing (1 vaga), atendente de padaria (22 vagas), auxiliar de cobrança (10 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (153 vagas), demonstrador de mercadorias (2 vagas), estoquista (6 vagas), fiscal de loja (10 vagas), magarefe (100 vagas), motorista carreteiro (100 vagas), operador de caixa (89 vagas), pedreiro (23 vagas) e técnico de enfermagem (20 vagas), entre outras.

Do total, 1.187 vagas não exigem experiência prévia na função anunciada. Entre elas, destacam-se as oportunidades para auxiliar administrativo (6 vagas), auxiliar de logística (2 vagas), consultor de vendas (35 vagas), repositor em supermercados (124 vagas), servente de obras (29 vagas) e vendedor interno (4 vagas).

A Funsat também destaca 27 vagas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência). Dentre essas, 10 são para auxiliar de linha de produção, 6 para vigilante, 3 para auxiliar administrativo, 5 para recepcionista, além de 1 vaga para almoxarife, auxiliar de estoque e auxiliar de limpeza.

Atualize seu cadastro e participe!

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, para consultar o quadro de vagas e se candidatar. É importante manter os dados cadastrais atualizados na agência, que funciona no 1º andar do prédio. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800.

Com Prefeitura CG