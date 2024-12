Calorão e pancadas de chuva marcam quarta-feira em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul enfrentará uma quarta-feira (18) de intenso calor, com temperaturas que podem chegar a 38°C em algumas regiões do Estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor predomina em todas as regiões, mas uma mudança no tempo é esperada para os próximos dias.

Em Campo Grande, a manhã iniciou com céu claro e 23°C. A máxima prevista para hoje é de 34°C. Já na região pantaneira, as temperaturas são ainda mais elevadas: Porto Murtinho pode registrar 38°C, Corumbá 35°C e Coxim 33°C.

No sul do Estado, os termômetros indicam temperaturas um pouco mais amenas, com máximas de 32°C em Ponta Porã e 29°C em Dourados. Outros destaques incluem 37°C em Maracaju, 36°C em Três Lagoas e Água Clara, 35°C em Bonito, 34°C em Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul, 33°C em Paranaíba e Bataguassu, e 31°C em Chapadão do Sul.

A partir de quinta-feira (19), a previsão indica o retorno de chuvas com intensidade de fraca a moderada, podendo haver tempestades em algumas regiões. Em Campo Grande, a temperatura máxima deve cair para 31°C, com volume de chuva estimado em 4,8 milímetros. Na sexta-feira, (20) a chuva deve se intensificar, com previsão de até 8 milímetros, e a máxima na capital cai para 29°C.

Embora as chuvas tragam alívio ao calor, o Inmet alerta para o risco de chuvas intensas e tempestades nos próximos dias, o que pode causar transtornos em algumas áreas do estado. Os moradores devem ficar atentos a alagamentos, ventos fortes e quedas de energia.

