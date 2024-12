Campo Grande amanhece com céu nublado e previsão indica pancadas de chuva em todo o MS

A manhã desta segunda-feira (9), em Campo Grande, começou com céu nublado e temperatura de 26°C, sinalizando possibilidade de chuva ao longo do dia, conforme informações do Climatempo. A Capital sul-mato-grossense pode registrar pancadas de chuva à tarde e à noite, e a máxima prevista é de 30°C.

Nos interior do Estado, o risco de pancadas de chuva também é previsto para esta segunda-feira. As temperaturas, no entanto, variam bastante de região para região. As cidades da região pantaneira começam a semana com calor mais intenso. Em Corumbá e Coxim, as máximas devem atingir 33°C, enquanto Aquidauana e Porto Murtinho terão 32°C.

No sul do Mato Grosso do Sul, o clima será mais ameno. Em Ponta Porã, a máxima esperada é de 27°C, e em Dourados, 31°C. Em Paranaíba a máxima prevista é de 34°C, em Três Lagoas e Água Clara, 33°C. Já em Bonito, Bataguassu e Nova Alvorada do Sul, os termômetros devem alcançar os 32°C, em Chapadão do Sul, Sidrolândia, Nova Andradina, Ivinhema e Maracaju, 31°C.

Com as instabilidades climáticas, a população deve ficar atenta às mudanças no tempo, especialmente nas regiões com previsão de chuva, para evitar transtornos e aproveitar o dia de forma segura.

Com informações do Climatempo

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.