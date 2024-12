MS continua com chuva em diferentes cidades e temperaturas amenas nesta quarta

Mato Grosso do Sul vai continuar com temperatura amena e chuva em diferentes cidades nos próximos dias. São previstas mínimas entre 18-22°C e máximas de até 31°C, principalmente nas regiões sul e sudoeste do Estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), com o avanço da frente fria, os maiores acumulados de chuvas, acima de 40 mm/24h, são previstos para a metade norte do estado, principalmente nas regiões norte e nordeste do Estado.

Para esta quarta-feira (4) a previsão em Campo Grande é de mínima de 22°C e máxima de 26°C. Já em Dourados fica entre 21°C e 27°C. Na região do Pantanal, em Corumbá, a mínima fica em 23°C e máxima de 25°C. Três Lagoas tem máxima de 29°C, com mínima de 24°C.

Na quinta-feira (5) segue o mesmo cenário, com mínima de 21°C e máxima de 29°C em Dourados. Na Capital a variação fica entre 21°C e 27°C. Em Ponta Porã, na região de fronteira, a máxima chega a 29°C, com mínima de 20°C.

Com Gov MS

