Funsat oferece 1,9 mil vagas de emprego nesta quarta-feira na Capital

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 1.990 vagas de emprego nesta quarta-feira (03). As contratações são para 195 profissões, ofertadas por 286 empresas de Campo Grande.

De acordo com a Funsat, são encaminhamento para contratações, de salários entre R$ 1.500 é R$ 4 mil. A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Para os recrutamentos que não exigem do candidato a experiência na função são 1.200 vagas oportunidades. Para aprender um novo ofício, sendo ainda remunerado, destaque aos processos seletivos de motorista entregador, com 44 vagas, de ajudante de churrasqueiro, com 15 vagas, de auxiliar de armazenamento, com 29 vagas, e de magarefe, com 10 vagas e a de motorista de caminhão, com 95 postos em aberto.

Dos chamados para aprender uma profissão e ser remunerado para isso, são 54 vagas de auxiliar de limpeza, 38 vagas de balconista de açougue, 104 de operador de caixa e 38 vagas de repositor de mercadorias.

Exclusivas do público PCD (Pessoa com Deficiência), são três triagens de talentos, todas com a proposta de remuneração além da média comum em Campo Grande.

