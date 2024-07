Mato Grosso do Sul terá quarta-feira de céu limpo e calor intenso

A quarta-feira (3) promete ser de céu limpo e temperaturas elevadas em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, conforme as previsões meteorológicas. A expectativa é de que a temperatura ultrapasse os 30ºC na maior parte das regiões. Além disso, a umidade relativa do ar poderá registrar baixos índices, variando entre 15% e 30%, o que demanda cuidados adicionais com a hidratação e a saúde.

Em Campo Grande, a manhã começou com céu aberto e temperatura de 21ºC. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Capital sul-mato-grossense deve atingir uma máxima de 32ºC ao longo do dia, previsão que se estende também para quinta e sexta-feira.

Na região sul, os termômetros marcarão até 31ºC em Ponta Porã e 32ºC em Dourados. Já na região pantaneira, o calor será ainda mais intenso, com Porto Murtinho chegando a 36ºC, e Coxim, Corumbá e Aquidauana atingindo máximas de 35ºC.

Outras cidades também registrarão altas temperaturas nesta quarta-feira. Em Bataguassu, Naviraí e Cassilândia, a máxima será de 31ºC. Em Três Lagoas, Bonito, Costa Rica, Ivinhema, Paranaíba, Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul, os termômetros marcarão 32ºC. Água Clara se destacará com a maior temperatura entre essas localidades, atingindo 33ºC.

Diante desse cenário, é essencial que a população redobre os cuidados com a exposição ao sol, busque se hidratar constantemente e evite atividades físicas intensas nos horários de pico de calor. A combinação de altas temperaturas com baixa umidade do ar pode ser prejudicial à saúde, aumentando o risco de desidratação e outros problemas respiratórios.

Com informações do Inmet

