Comitiva da ALEMS visita instituição de Goiás para inspiração na reforma do plenário

Em uma iniciativa estratégica para modernizar e aprimorar a infraestrutura do Poder Legislativo, uma comitiva da da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizou visita à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), na última segunda-feira (28). O objetivo foi buscar inspiração e boas práticas para um novo plenário, mais contemporâneo e funcional, que atenda de forma eficiente às necessidades de deputados, servidores e cidadãos.

Integraram a comitiva o secretário de Comunicação, Luciano Lima; o secretário de Infraestrutura, João Paulo Mizon; e o arquiteto Paulo Delmondes. Eles estiveram ao longo do dia com a equipe da Secretaria de Controle de Obras e Serviços de Engenharia da Alego, responsável pela execução e manutenção das instalações do Palácio Maguito Vilela.

Durante a visita, a comitiva conheceu de perto o funcionamento do plenário, com foco nas inovações tecnológicas, acessibilidade, segurança e conforto. A experiência serviu como base para a elaboração de um projeto que visa transformar um dos principais ambientes de trabalho dos parlamentares, o Plenário Deputado Júlio Maia.

“A troca de experiências entre as instituições reforça o compromisso com a busca de boas práticas administrativas e arquitetônicas, além de fortalecer o diálogo entre os legislativos estaduais, estimulando ações conjuntas que elevem a qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos”, destacou Luciano.

O arquiteto Paulo Delmondes informou que a visita subsidiará um plano de melhorias. “Viemos analisar um plenário maior que o nosso e bem mais atualizado. No momento, o nosso plenário não está comportando o número de pessoas que ali frequentam. Buscamos, então, ampliar e trazer mais acessibilidade e tecnologia”.

Já o secretário de Infraestrutura, João Paulo Mizon, disse que as instalações da Alego são referência para as casas legislativas. “Um plenário muito novo, com instalações modernas. Nosso interesse é ver todo o funcionamento, com o objetivo de replicar lá, algo parecido”, afirmou.

Palácio Maguito Vilela

O Palácio Maguito Vilela, atual sede da Alego, foi inaugurado no dia 27 de abril de 2022. O prédio está localizado no Park Lozandes, região Leste de Goiânia.

Com uma área construída de 44.528,71 m², sua estrutura possui 44 gabinetes para deputados, plenário com capacidade para mais de 200 pessoas, 11 salas de comissões temáticas, auditório que comporta 600 pessoas, além de estacionamento, restaurante e lanchonete. Todo o projeto foi pensado para garantir acessibilidade, comodidade e sustentabilidade aos deputados, servidores e público externo.

Luiz Célio da Costa, secretário do Controle de Obras e Serviços de Engenharia da Alego, afirmou ser uma honra receber a visita de pessoas de outros estados que buscam ter a Alego como referência. “Estamos trabalhando para aprimorar nossas instalações e continuar sendo um padrão a ser seguido”, celebrou.

Com informações da Alego

