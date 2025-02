Deputados definem líderes e comissões nesta quarta-feira

Parlamentares terão reunião para definir a formação de blocos e indicação de líderes antes da sessão legislativa

A primeira reunião para definir a composição dos blocos partidários que servirão de base para a formação das comissões permanentes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul acontecerá na manhã desta quarta-feira (5), antes da primeira sessão deliberativa. “Vamos solicitar aos deputados a definição com relação à formação dos blocos e estes indiquem os parlamentares que devem integrar cada uma das composições. “, afirmou o presidente do Legislativo, deputado estadual Gerson Claro (PP).

Além das comissões, também devem ser anunciados os deputados que devem ocupar a liderança do Governador Eduardo Riedel e das bancadas minoritárias e possivelmente dos parlamentares que integrarão um bloco que seria chamado de independentes. Como líder do Governo, já está definido que o deputado Londres Machado (PP), dos demais blocos, só deverá ser anunciado após a definição de quais partidos integrarão.

Com relação ao PT, existe a expectativa de que o partido não integrará nenhum bloco, mas também que não fará oposição ao governo. “Por enquanto, não vamos fazer oposição ao Governo”, anunciou o deputado Pedro Kemp, que disse que amanhã deve ser anunciado quem ficará com a liderança, existindo uma tendência para que a deputada Gleice Jane ocupe a vaga, até porque Zeca do PT não tem interesse e ele é membro da Mesa Diretora.

CCJR

“Acredito que a presidência da Comissão de Constituição Justiça e Redação ficará com o PSDB, mas se isso não for possível será ocupada por um partido da base do Governo”, afirmou a deputada estadual, Mara Caseiro (PSDB) que presidiu a principal comissão da Assembleia Legislativa nos dois últimos anos. Na eleição anterior, o deputado Júnior Mochi chegou a ter seu nome citado para presidência, mas abriu mão em favor da indicação de Mara Caseiro.

A parlamentar, no entanto, disse que não criará obstáculos caso outro deputado venha o escolhido, mas esta definição acontecerá somente após a definição dos blocos e for oficializada a indicação dos membros da Comissão responsáveis pela escolha do presidente. “Não teremos maiores problemas para a definição dos membros e muito menos para a definição de quem ficará no comando da CCJR” afirmou Mara Caseiro.

Comissões

As 17 comissões permanentes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul têm a competência de discutir, analisar, votar e emitir parecer às matérias e proposições distribuídas pelo presidente da Casa de Leis. Cabe ainda a estas comissões a realização de audiências públicas com entidades organizadas da sociedade civil. São as seguintes as comissões permanentes:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Comissão de Finanças e Orçamento; Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira; Comissão de Educação, Cultura e Desporto; Comissão de Saúde; Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos; Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração; Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária; Comissão de Controle da Eficácia Legislativa e Legislação Participativa; Comissão de Turismo, Indústria e Comércio; Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Comissão de Segurança Pública e Defesa Social; Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas; Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor; Comissão de Assistência Social e Seguridade Social; Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar e Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Por Laureano Secundo