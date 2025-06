Capital já soma 1,8 mil casos de vírus respiratórios e 145 mortes

Enquanto números crescem, baixa cobertura vacinal contra a Influenza permanece

O mais recente Informe Semanal da Sala de Situação de Vírus Respiratórios, divulgado ontem (10), revela que Campo Grande contabilizou 1.802 notificações de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) desde o início do monitoramento em 2025. Desse total, 1.081 casos foram confirmados, 176 seguem em investigação e 545 não tiveram a causa especificada. O que chama a atenção é o número de mortes, 145 em 84 dias de ativação do monitoramento.

Quando se observam as causas das mortes é possível traçar um panorama onde 61 foram por vírus não especificados, enquanto 49 foram por Influenza, 12 por VSR (Vírus Sincicial Respiratório), 10 por covid-19, 9 por Rinovírus e 3 por outros vírus. Além disso, 1 óbito segue em investigação.

Entre os casos confirmados, o Vírus Sincicial Respiratório lidera com 462 registros, seguido pela Influenza, com 310 confirmações. Também foram identificados 181 casos de rinovírus, 51 de Covid-19, 46 de outros vírus respiratórios e 31 de metapneumovírus.

No período dos últimos sete dias, foram registrados 2.075 atendimentos de doenças respiratórias em unidades de urgência e 543 em unidades de atenção básica da capital. Os dados de assistência têm como base o PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão), com foco nas classificações de CID relacionadas ao aparelho respiratório.

A baixa cobertura vacinal contra a gripe segue sendo motivo de alerta para as autoridades de saúde. Segundo o Painel de Estratégia de Vacinação Influenza 2024, apenas 46,75% da população-alvo foi imunizada até agora. Das 286.339 doses aplicadas em Campo Grande, 104.768 foram destinadas ao público prioritário, que totaliza 224.110 pessoas.

Onde vacinar?

Com a vacinação ainda aquém do ideal, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) reforça o chamado para que a população compareça às unidades de saúde para se proteger contra a gripe. De 10 a 12 de junho, uma ação especial será realizada no Saúde Delas (CEM II), localizado na Rua José Ramão Cantero, 103, no bairro Chácara Cachoeira, das 8h às 16h.

Além disso, todas as 74 unidades de saúde da capital estão vacinando contra a Influenza, sendo que três delas: USF Noroeste, USF Los Angeles e USF Universitário, oferecem o serviço em horário estendido, até às 22h30.

O informe é elaborado pela Coordenação de Vigilância Epidemiológica da Sesau, com dados extraídos do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe e do Ministério da Saúde. A atualização é semanal e visa monitorar a circulação dos vírus respiratórios, orientar a população e nortear ações da rede municipal de saúde.

Por Suelen Morales

