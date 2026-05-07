Associação Comercial empossa nova diretoria para gestão 2026-2029

Em cerimônia realizada no dia 30 de abril, a ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) empossou sua nova diretoria para o triênio 2026-2029. O empresário Omar Aukar assumiu a presidência da entidade, sucedendo Renato Paniago, que esteve à frente da Casa desde 2020.

Com mais de 30 anos de atuação no setor de moda, Omar construiu uma trajetória sólida no empresariado local. É formado em Eletrônica e Telecomunicações, com pós-graduações em Administração de Empresas Públicas, Telecomunicações e Gerenciamento de Projetos. Também possui experiência institucional, tendo presidido a ACICG de 2012 a 2014, além de ter atuado como vice-presidente de 2020 a 2026.

Ao assumir o cargo, Omar destacou o fortalecimento da entidade nos últimos anos e o desafio de dar continuidade a esse processo. Segundo ele, a nova gestão terá como prioridade manter o protagonismo da ACICG, aliado a um movimento de renovação.

“Estamos trazendo mais jovens empresários para dentro da gestão, preparando novas lideranças para garantir a perenidade da Associação pelos próximos 100 anos. Também ampliamos de forma significativa a participação feminina”, afirmou.

Outro ponto central da nova diretoria será a atuação descentralizada, com foco em ampliar a capacidade de resposta da entidade diante dos desafios atuais do setor produtivo.

“Temos pela frente um cenário desafiador, com temas relevantes como a reforma tributária, programas de regularização fiscal e um nível de inadimplência elevado, que afeta tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Esse contexto exige uma atuação ainda mais estratégica da entidade. Mas estamos preparados: contamos com uma diretoria experiente, formada por empresários que conhecem, na prática, os desafios do mercado. Nossa proposta é trabalhar com uma gestão menos centralizada, baseada na delegação. Queremos ampliar a capacidade de atuação da ACICG, para que ela tenha cada vez mais braços, mais presença e mais agilidade na resposta às demandas da sociedade de Campo Grande.”

Renato Paniago deixa a presidência após duas gestões, mas segue contribuindo com a entidade como um dos vice-presidentes, ao lado dos empresários Sidney Volpe e Pedro Chaves, ambos reconduzidos ao cargo. Durante a cerimônia, ele agradeceu a confiança da diretoria, dos associados e dos colaboradores ao longo do período em que esteve à frente da Associação.

“Deixo a presidência com a certeza de que a ACICG segue em boas mãos. O Omar tem uma trajetória sólida, conhece a realidade empresarial e sempre esteve atuante nas ações da entidade. Tenho confiança de que ele dará continuidade ao trabalho, trazendo novas ideias e fortalecendo ainda mais o papel da Associação,” finaliza Paniago.