Antes do Carnaval, Senac MS já abre caminho para renda extra com curso de ovos de Páscoa

O Carnaval ainda nem chegou, mas muita gente já está de olho na próxima grande oportunidade do calendário comercial: a Páscoa. Com o feriado marcado para 5 de abril e os primeiros produtos já aparecendo timidamente nas prateleiras dos supermercados, o Senac MS sai na frente e oferece o curso Como Preparar e Embalar Ovos de Páscoa, voltado a quem quer transformar chocolate em renda imediata.

A movimentação antecipada não é por acaso. Especialistas do varejo apontam que a presença mais cedo de itens sazonais faz parte de uma estratégia para estimular o planejamento de compras, permitir comparação de preços e abrir espaço para marcas artesanais antes da entrada massiva das grandes indústrias após o Carnaval.

É nesse contexto que o curso do Senac MS surge como uma porta de entrada para o empreendedorismo. As ofertas de capacitações especiais de Páscoa serão realizadas em Campo Grande, com início em 9 de março, e Dourados, com início em 23 de fevereiro. Não é necessário ter experiência prévia na cozinha.

“Nós preparamos o aluno para enxergar a Páscoa como oportunidade concreta de renda, focando em técnicas essenciais de produção de ovos de chocolate, noções básicas de custo, precificação e organização da produção. O objetivo é que o aluno saia apto a produzir, vender e aproveitar a alta demanda do período com segurança e qualidade”, explica a docente Caroline Marchioretto, que ministrará as aulas em Dourados.

Segundo a gerente da Escola de Turismo e Gastronomia do Senac, Roberta Francis Pinto, os cursos de chocolate são pensados justamente como forma de geração rápida de emprego e renda.

Além da técnica, o curso aborda pontos decisivos para quem quer lucrar em um mercado impactado pela alta do cacau no cenário internacional. A quebra de safra em países como Costa do Marfim e Gana — principais produtores mundiais — elevou significativamente o custo da matéria-prima, refletindo diretamente no preço final dos ovos no varejo e na redução da produção industrial.

“Dá para ter lucro, sim, mas não fazendo mais do mesmo. É preciso ajustar ingredientes, reduzir desperdícios, calcular corretamente o preço e criar diferenciais”, pontua a gerente. Entre as estratégias estão recheios criativos, embalagens atrativas, sabores artesanais e a atuação em nichos específicos, como ovos premium, diet, sem lactose, veganos ou com redução de açúcar.

A capacitação também trabalha a mentalidade empreendedora, indo além do preparo do produto. “Aqui o aluno aprende até noções básicas de marketing digital”, destaca.

Com aulas práticas em ambiente profissional, o curso prepara o aluno para produzir, vender e se posicionar de forma estratégica.

“Tecnicamente, destacam-se o domínio da temperagem do chocolate, moldagem correta, recheios bem executados e acabamento bonito. No aspecto comportamental, fazem diferença organização, atenção aos detalhes, responsabilidade, criatividade e postura empreendedora. Essas características são fundamentais para entregar um produto bem-feito e conquistar o cliente”, finaliza Caroline.

Serviço

Curso: Como Preparar e Embalar Ovos de Páscoa

Senac Dourados:

Data: 23 a 25 de fevereiro

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Senac Dourados

Rua Campo Grande, – Jardim Londrina, Dourados/MS

Senac Campo Grande:

Data: 09 a 11 de março

Local: Senac Turismo e Gastronomia

Rua Antônio Maria Coelho, – Jardim dos Estados, Campo Grande/MS

Requisitos: idade mínima de 16 anos, ensino fundamental completo, CPF e RG

Informações e inscrições: https://ms.senac.br/Curso/Detalhe/33881.

