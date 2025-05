Mulher é assassinada pelo ex-companheiro na frente dos filhos em Itaquiraí

Mais um caso de feminicídio foi registrado em Mato Grosso do Sul. Simone da Silva, de 35 anos, foi morta a tiros nessa quarta-feira (14) dentro de sua residência, em Itaquiraí, cidade localizada a 405 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na frente dos filhos da vítima, sendo o mais velho, um adolescente de 14 anos, quem pediu socorro após os disparos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu dentro da casa da vítima. O principal suspeito do crime é William Megaioli Ebbing, de 22 anos, ex-companheiro de Simone. Após fugir do local, ele se apresentou horas depois na 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí, acompanhado de sua advogada, e portando a arma usada no crime, um revólver calibre .38 com duas munições deflagradas.

Após ouvir os tiros, o filho mais velho usou o celular de Simone para ligar para uma tia, que imediatamente acionou a Polícia Militar (PM). Quando as equipes chegaram, Simone já estava sem vida. Além da PM, a Polícia Civil e a perícia técnica também foram acionadas. O corpo da vítima foi removido pela funerária após os trabalhos periciais. O caso foi registrado como feminicídio majorado, por ter ocorrido na presença dos filhos, e porte ilegal de arma de fogo.

Com o assassinato de Simone, Mato Grosso do Sul já contabiliza dez feminicídios apenas em 2025. O caso mais recente havia sido o de Thácia Paula Ramos, morta quatro dias antes.

Simone está sendo velada na Capela Pax Primavera, em Itaquiraí, desde às 21h da quarta-feira. O sepultamento está marcado para as 10h desta quinta-feira (15), no Cemitério Municipal da cidade.

