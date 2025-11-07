Idoso tenta esfaquear atendentes de farmácia no Carandá Bosque, em Campo Grande

Crime ocorreu após funcionários do local recusarem chamar um motorista de aplicativo a pedido do suspeito

Na noite da última quinta-feira (6), um idoso identificado como Luiz Carlos Sobrinho, de 65 anos foi preso após tentar esfaquear dois funcionários de uma farmácia, no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a situação ocorreu quando o homem por volta das 20 horas pediu para que os funcionários chamassem um motorista por aplicativo, solicitação que foi recusada.

Logo em seguida, uma discussão foi iniciada e o homem passou a ameaçar os funcionários. Ele chegou a sair do estabelecimento, quando retirou a faca da mochila e disse “Vocês vão ver agora” indo em direção a eles.

O idoso foi desarmado pelos funcionários e teve cortes no rosto, além de lesões no ombro e no braço no momento que foi contido.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e depois o homem foi levado para a Santa Casa sob escolta policial. A perícia técnica também esteve no local e faca foi apreendida.

Os pertences do suspeito foram guardados para depois serem devolvidos. O caso foi registrado pelos funcionários na Depac Cepol ( Delegacia de Pronto à Atendimento Comunitário).

