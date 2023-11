Funsat inicia novembro oferecendo 2.740 vagas de emprego

Novembro começa com 2.740 vagas de emprego sendo oferecidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho). As ofertas de emprego são para todos os níveis de escolaridade que podem ser preenchidas sem aviso prévio.

As vagas são para açougueiro, ajudante de serralheiro, recursos humanos, atendente de telemarketing, atendente de setor de frios e laticínios, balconista, auxiliar de diversas áreas entre outras vagas de diversos setores da indústria.

Aos que procuram também áreas mais específicas, há vagas de linha de produção, controlador de tráfego, fiscal de perdas, fisioterapeuta e outras áreas que requer cursos ou qualificações específicas.

Aos interessados, que compareça em uma unidade da Funsat com currículo em mãos, documentos pessoais e carteira de trabalho (seja física ou digital)

A funsat fica na na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, região central.

