Homens são presos com 309 kg de cocaína em ônibus de viagem na BR-262

Dois homens, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram presos ontem (31), com 309 kg de cocaína em um ônibus de viagem, na BR-262, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, ambos relataram que não tinham conhecimento do transporte dos entorpecentes.

A cocaína foi descoberta após os policiais rodoviários federais (PRF), darem sinal de parada a um ônibus de viagem. No veículo, o motorista de um passageiro se identificaram como proprietário do ônibus. Durante as entrevistas, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelos homens.

Após uma vistoria minuciosa, os policiais encontraram um compartimento oculto, onde estavam escondidos os tabletes de 104 Kg de pasta base e 205 Kg de cloridrato de cocaína. Após o flagrante, os homens negaram a existência dos entorpecentes.

Os dois homens foram encaminhados à Polícia Federal em Corumbá (MS), onde seguem à disposição da justiça.

