Flagrado em discussão com mulher, foragido morre após ser baleado pela polícia

Uma briga entre casal terminou em morte de um jovem de 23 anos, após apontar uma arma para os policiais militares em uma residência no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande. De acordo com a polícia, o rapaz ameaçava a companheira antes dos militares chegar no local.

Conforme informações da Polícia, vizinhos ouviram uma forte discussão do jovem e a companheira na frente da residência e as seguintes palavras: “Se você não ficar comigo, não ficará com mais ninguém”. Assustados, as testemunhas acionaram a polícia. Ainda conforme a apuração da reportagem do O Estado Online, semanas antes a garota teria denunciado o namorado por violência doméstica.

Diante da denúncia, uma equipe da Polícia Militar foi até o local, quando deparou com o jovem armado na varanda e ameaçando entrar na residência. De acordo com a polícia, ao ouvir a chegada da guarnição, ele apontou a arma 9mm aos policiais que pela própria segurança, atirou no rapaz.

O jovem ferido, foi encaminhado ao Hospital Regional, mas acabou morrendo ao dar entrada na unidade de saúde.

Segundo consta no registro policial, o jovem de 23 anos é evadido da Justiça e tinha passagens como tentativa de homicídio, tráfico e violência doméstica.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

