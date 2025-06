Rodolfo Nogueira é o único deputado do MS que votou para manter veto contra aumento na conta de luz

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) foi o único deputado de Mato Grosso do Sul a votar pela manutenção do veto que protegia a indústria de distorções que encareciam a conta de luz do consumidor final, em razão da desproporção dos benefícios concedidos a determinados segmentos.

O veto tratava especificamente de dispositivos relacionados a acumuladores, separadores e coletores de energia elétrica. “Votei pela manutenção do veto justamente para proteger o consumidor e evitar que a concessão desproporcional de incentivos gerasse uma falsa competitividade no setor, resultando em custos adicionais para quem paga a conta no fim do mês. Isso força a contratação de geradoras não competitivas, onerando o sistema elétrico e, consequentemente, impactando diretamente o bolso da população”, destacou o deputado.

O parlamentar esclareceu ainda que votou também para o barateamento da conta de luz em até 40%, conforme estudos, podendo gerar uma economia de até R$ 1,4 bilhão na CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) e uma redução acumulada de R$ 15,9 milhões nas tarifas ao longo de 20 anos. “Esse foi um voto pautado na responsabilidade fiscal e no compromisso com a diminuição do custo da energia para os brasileiros, por meio de medidas que modernizam o setor, ampliam a competitividade e garantem mais eficiência econômica”, reforçou.

Nogueira disse também que é importante entender que o barateamento — ou não — da conta depende do Poder Executivo.

“Eu votei com responsabilidade para diminuir a conta, mas temos um governo perdulário, que não para de aumentar impostos e penalizar quem trabalha. Estamos vigilantes para garantir que não consigam transferir mais esse peso para o bolso do consumidor. O meu compromisso é claro: eu votei com responsabilidade pela diminuição da conta de luz”, explicou.

