Funsat oferece 50 vagas de emprego no bairro Tiradentes nesta terça-feira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho), irá realizar amanhã (14), mais uma edição do Funsat Atende. A ação acontece das 08h às 14h, no CRAS Teófilo Knapik no Bairro Tiradentes.

As vagas serão direcionadas para o Grupo Pereira, que tem lojas em quatro estados brasileiros, e a expectativa é a inauguração de mais uma loja Fort Atacadista em Campo Grande. A loja será na Avenida Três Barras e vai atender moradores de diversos bairros, entre eles Tiradentes e Rita Vieira. Sendo assim a Funsat levará atendimento de carteira de trabalho e 50 oportunidades para contratação imediata, para a loja que será inaugurada. As vagas variam de ensino fundamental incompleta a ensino médio completo, a maioria delas não exige experiência.

Os interessados precisam levar seus documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência. Quem ainda não possui carteira de trabalho, a Funsat estará emitindo o documento digital, para isso é necessário que o candidato tenha um e-mail ativo em seu nome.

Essa é a sétima edição da Funsat Atende, que já soma 610 atendimentos. A Funsat divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS).

Serviço:

Se o candidato não possuir cadastro, é necessário que o mesmo compareça na sede da Funsat localizada na Rua 14 de Julho, 992 das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

Com informações de Prefeitura de Campo Grande.

