Livia Tosta revela a solução para fazer penteados com o cabelo sujo

No Youtube, influenciadora digital, Livia Tosta, explicou durante o quadro #comecelinda como o uso do shampoo a seco é importante para o tratamento de cabelos femininos. No vídeo, ela diz que o tipo específico de shampoo é essencial.

“Ninguém merece ficar lavando o cabelo no inverno, ou você vai no salão de beleza ou resolve no dia a dia. Caso a pessoa não queira marcar um horário no salão, a pessoa deve optar para o para o shampoo a seco”, conta a especialista em moda.

“O shampoo a seco serve para salvar uma franja oleosa, por exemplo. Também para dar uma “texturizada” no cabelo. Também na hora de fazer um coque, ou prender só a franja para trás, você passa o shampoo a seco que deixa o cabelo áspero e tirando a oleosidade do cabelo”. Completa.