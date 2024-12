Nesta segunda-feira (16), Funsat anuncia mais de mil vagas de trabalho

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) inicia nesta segunda-feira (16), anúncios de 194 atividades profissionais diferentes, disponibilizadas por 281 empresas de Campo Grande. Ao todo são 1.997 vagas no painel geral do órgão, que prevê 65% das oportunidades em “perfil aberto de recrutamento”.

Chamado por trabalhadores que atuem em funções como açougueiro (6 vagas), ajudante de carga e descarga de mercadoria (56 vagas), alimentador de linha de produção (10 vagas), atendente de clínica médica (2 vagas), auxiliar de cobrança (10 vagas), auxiliar de estoque (36 vagas), comprador (1 vaga), cozinheiro (9 vagas), fiscal de loja (10 vagas), lavador de veículos (3 vagas), magarefe (100 vagas), motorista de ônibus rodoviário (10 vagas), padeiro (4 vagas), pedreiro (23 vagas), servente de limpeza (17 vagas), supervisor de logística (1 vaga), técnico de laboratório médico (2 vagas), entre outros.

Maioria das contratações é para treinamento em um novo desafio

Da lista de 1.193 oportunidades de emprego, que os entrevistadores não exigem experiência do candidato para contratar, sete destaques indicados pela Fundação. Relação que inclui vagas para atendente de lanchonete (4), auxiliar de limpeza (109), auxiliar nos serviços de alimentação (152), gesseiro (6), jardineiro (2), repositor em supermercados (124) ou de vendedor interno (5), por exemplo.

Já, exclusivas aos profissionais do público PCD (Pessoa com Deficiência), a data prevê seis funções com alternativas de colocação, conforme indica o órgão: almoxarife (1 vaga), auxiliar administrativo (3 vagas), auxiliar de estoque (1 vaga) auxiliar de linha de produção (10 vagas), escriturário (1 vaga), recepcionista (5 vagas). O setor de busca ativa das oportunidades nesta modalidade informa ainda que são anúncios com propostas de salário acima da média do Mercado de Trabalho.

Serviços e Contato:

Para saber mais das opções, ligue para o telefone (67) 4042-0585/5800, ou visite a Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O acesso às cartas de encaminhamento a entrevistas , só é dado ao trabalhador que estiver com o cadastro atualizado no SINE (Sistema Nacional de Emprego).

