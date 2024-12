Homem é preso em Ivinhema e condenado a 21 anos de prisão por abusar de criança de 11 anos

Homem de 55 anos é preso e condenado a 21 anos e 8 meses de prisão por estupro de vulnerável pela Polícia Civil em conjunto com a DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), na última sexta-feira (13), em Ivinhema.

Segundo as informações, o abuso ocorreu em 2012, na capital paranaense, e teve como vítima uma criança de 11 anos, neta da companheira do condenado.

A ação ocorreu no período da manhã em conjunto com à DIC (Divisão de Investigações Criminais) e a PCPR (Policia Civil do Estado do Paraná). O homem, de 55 anos de idade, estava escondido no estado de Mato Grosso do Sul há algum tempo, tentando evitar o cumprimento de sua pena, enquanto trabalhava em um aviário localizado no município de Ivinhema.

A abordagem foi realizada cumprindo o mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado do Paraná. Após a detenção, o indivíduo foi conduzido para os procedimentos legais cabíveis e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

Com informações da Policia Civil

