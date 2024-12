Membros de quadrilha especializada em furtos de veículos de luxo são presos em Dourados

Três Integrantes de quadrilha interestadual especializada em furtos de veículos de luxo são presos, neste sábado (13), em Dourados. A operação coordenada pela SIG (Seção de Investigações Gerais) resultou na recuperação de uma caminhonete Toyota Hilux SW4 e na apreensão de equipamentos que eram utilizados para a pratica dos crimes.

Aa investigações iniciaram no dia 12 de dezembro, quando a equipe do SIG foi informada sobre um furto em Dourados. As informações coletadas pela Policia Civil contatou que a quadrilha utilizava de um veiculo modelo Voyage de cor preta, localizado nas regiões dos lugares de furto. Segundo o histórico, o automóvel possuía envolvimento em crimes similares em Campo Grande e Ponta Porã.

Com o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), foi possível identificar que o veículo utilizado pela quadrilha realizava deslocamentos suspeitos, transitando entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Na madrugada de 14/12, os suspeitos foram monitorados enquanto tentavam furtar uma caminhonete no bairro Parque Alvorada. Após perseguição que se estendeu até uma área rural, dois autores, que tentaram fugir pela vegetação, foram localizados e detidos com apoio de um helicóptero do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). Entre os presos está um foragido da Justiça com mandado de prisão em aberto por roubo.

Durante a abordagem, foram apreendidos diversos objetos utilizados para furtos de veículos, incluindo equipamentos de rastreamento, ferramentas especializadas e aparelhos de comunicação e uma caminhonete furtada que foi devolvida à vítima.

A investigação revelou que a quadrilha contava com o apoio logístico de outros veículos, utilizados para monitoramento e transporte dos equipamentos. Testemunhas relataram que o grupo empregava métodos sofisticados para violar sistemas de segurança dos veículos.

Com Informações da Policia Civil

