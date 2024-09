Fundação Manoel de Barros arrecada alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social

A sua doação pode matar a fome de uma criança, encher a geladeira de uma pessoa idosa, a sua atitude transforma! Pelo Programa ´Eu Alimento´, a Fundação Manoel de Barros está arrecadando alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social que são atendidas por organizações e projetos sociais da capital. A ação vai até 15 de outubro e você está convidado para participar desta corrente do bem!

O Programa ´Eu Alimento!´ nasceu da Campanha ´Eu Alimento!´, que é realizada pela Fundação Manoel de Barros desde 2017 e que engloba as ações de assistência social da Organização. A partir de 2020 a Campanha transformou-se em um Programa de arrecadação anual de alimentos. A atual edição do Programa começou em 17 de outubro de 2023 e será encerrada no próximo dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, data instituída pela ONU para a Alimentação e Agricultura (FAO); totalizando um ano de arrecadação.

Pelo período de um ano a Fundação Manoel de Barros arrecada alimentos perecíveis e não perecíveis e, distribui para organizações e projetos sociais, que atendem a pessoa idosa, jovens, adultos, mulheres, crianças… Pessoas em situação de vulnerabilidade social. Como explica Marcos Henrique, diretor da FMB, as organizações e projetos sociais, dentro de suas características de atendimento, podem transformar os alimentos em refeições para os seus usuários, ou compor cestas básicas e entregar para os usuários e familiares.

Na última edição, o Programa arrecadou 13 toneladas de alimentos que foram distribuídos para mais de 15 organizações e projetos sociais: ABREC, Associação Renasce Uma Nova Esperança, Associação de Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo (ACIESP), Colibri, Associação Trabalho Social Estrela Branca, Vovó Miloca, Comunidade São João Batista, Associação Arnaldo Estevão Figueiredo, Asilo São João Bosco, Viver Bem – Lar para Idosos, Sementes do Amanhecer, Sirpha LAR DO IDOSO e; os projetos ´Escolinha da Tia More´, ´Mãe Maria Santana´, ´Em Busca do Saber´, ´Jovem em Ação´ e ´Ativa Idade´.

A sua atitude transforma: participe do desafio!

Na reta final desta edição do Programa ´Eu Alimento´, desde o dia 01 de setembro a Fundação está realizando um desafio de 45 dias de arrecadação, convidando a comunidade, parceiros e amigos para somarem forças com doações de alimentos.

Para fazer sua doação basta levar os alimentos até a sede da Fundação Manoel de Barros, na rua Ceará, 119, bairro Miguel Couto, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17 horas. A arrecadação será até 15 de outubro e a entrega dos alimentos no dia 16. A Fundação está mapeando as organizações que serão contempladas com os alimentos arrecadados neste desafio. Mais informações pelo telefone (67) 98166-0166.

Com informações da assessoria de comunicação Fundação Manoel de Barros

