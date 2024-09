CPNU: descubra quais são os cargos mais concorridos do ‘Enem dos concursos’

A primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2024, organizada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), ocorreu em 228 cidades e contou com 970.037 candidatos disputando 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal.

Para garantir a transparência do certame, o MGI divulgou a relação atualizada de candidato/vaga por blocos, considerando apenas os presentes durante a prova.

Entre os destaques, o cargo com menor concorrência foi o de Tecnologista em Meteorologia ou Ciências Atmosféricas (MAPA), que teve 581 candidatos para 40 vagas, resultando em 14,5 candidatos por vaga. Outro destaque foi o cargo de Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário – Engenharia de Agrimensura e Cartográfica (INCRA), com 1.246 presentes disputando 75 vagas, totalizando 16,6 candidatos por vaga.

Em contrapartida, o cargo mais concorrido foi o de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (IBGE), que ofereceu apenas uma vaga e teve 14.191 candidatos. O cargo com o maior número de candidatos foi o de Analista Técnico-Administrativo (AGU), com 156.622 candidatos para 90 vagas, o que representa 1.740,2 candidatos por vaga.

Pedro Assumpção, membro do Grupo Técnico Operacional do CPNU, destacou que a relação candidato/vaga não deve ser encarada como um número absoluto. Isso ocorre devido à dinâmica do Concurso Nacional, onde os candidatos escolhem suas prioridades dentro de blocos temáticos ao se inscreverem.

Essa abordagem permitiu que os candidatos se inscrevessem para várias vagas dentro do mesmo bloco, ampliando suas chances de ingressar na administração pública. Dessa forma, mesmo que um candidato não obtenha a vaga desejada, ele ainda pode ser aprovado em outras posições do mesmo bloco, uma vez que a nota é uma referência, aumentando as chances de sucesso no sistema público.

Com informações do SCC10

