Agendão: sextou com shows no interior, música clássica e muito rock

Capital ainda terá peças de teatro e exibição gratuita de filme à meia-noite

A liberdade cantou para os justos mais uma vez e está na hora de curtir o precioso fim de semana, inclusive, o último de setembro. Para quem ainda não sabe o que fazer, mas não quer ficar em casa, confira algumas dicas que O Estado preparou!

Paraíso das Águas

Neste sábado (28), o município de Paraíso das Águas celebra seus 21 anos de emancipação politica com uma festa grandiosa na Av. Sabino Rodrigues de Menezes, a partir das 18h30. A festa inclui o Encontro de Bandas e Fanfarras que reunirá grupos de cinco cidades em um espetáculo seguido pelo show da cantora Valesca Mayssa as 20h30 e pelas performances da dupla sertaneja Henrique e Diego às 22h30.

Além disso, haverá uma praça de alimentação diversificada e um vídeo institucional destacando as conquistas da cidade. Para encerrar a noite em grande estilo, será exibido iluminações artificiais no céu para simbolizar o progresso e o futuro promissor da cidade.

Três Lagoas

O projeto “Circulação de Concertos Francis David Vidal – Turnê CTG Brasil” encerra seu ciclo de apresentações neste sábado (28) na cidade de Três Lagoas, com duas sessões gratuitas, às 19h30 e às 21h, no auditório da UFMS, unidade 2, bloco 8. O projeto, que já percorreu o interior do Estado de São Paulo e de Goiás, chega em sua reta final com grande sucesso de público.

A iniciativa traz ao palco uma orquestra composta por 13 músicos, liderada pelo maestro e solista (violino) Francis David Vidal. O objetivo é levar a música clássica para cidades e espaços em que não há salas de concerto e teatros.

“Essa turnê foi uma experiência incrível. Tocamos para casas cheias em todas as cidades, o que mostra que há espaço para a música clássica mesmo entre aqueles que não têm o hábito de ouvir esse estilo. Foi gratificante ver como conseguimos quebrar estereótipos e criar um novo público”, lembra o maestro.

Durante as sessões, o público terá a oportunidade de ouvir obras dos compositores mundialmente consagrados Mozart e Vivaldi. Ao contrário de um repertório popular, a proposta do projeto é trazer a essência da música erudita, proporcionando uma experiência próxima à vivida em salas de concerto dos grandes centros urbanos.

A orquestra é formada pelo maestro e solista (violino) Francis David Vidal, e os músicos Rene de Freitas, Carlos Eduardo, Emanuel dos Anjos, Luis Macedo, Wallacce Rodrigues e Lucas Melo (violinos), Irliane Pessoa e Thiago Ponce (violas), João Pedro Queiroz e Alexandre Souza (violoncelos), Giovana Contador (contrabaixo acústico) e Wellington de Lamare (piano).

Nos steramings

E segue numa dica de lazer para curtir em casa. O violeiro Raphael Vital está lançando hoje a canção “Pantanal” através da gravadora Kuarup. Raphael Vital é cantor, instrumentista e compositor da nova geração. Natural de Três Lagoas-MS, onde vem se destacando no cenário da música Regional e Folk com sua Voz e Viola Caipira, trazendo inovação e versatilidade. O artista tem ganhado espaço no cenário estadual, já tendo se apresentado junto de grandes nomes do cenário musical sul-mato-grossense como Delinha, Paulo Simões, Grupo Acaba, Carlos Colman e Jerry Espíndola. A canção Pantanal já está disponível em todos os streamings através do link: https://orcd.co/m55qxld-rahaelvital .

SEXTA-FEIRA (27)

Espetáculo “O Torto Andar do Outro”

A companhia Pão Doce de Teatro, vem do Rio Grande do Norte para Campo Grande com o espetáculo ‘O Torto Andar do Outro’. Nascido da premissa ‘precisamos falar sobre respeito’, a peça discute a pluralidade humana através dos tempos. Proposta também motivada por diálogos entre o grupo e o mestre popular, Antônio Francisco, mossoroense que ocupa hoje a cadeira de número quinze na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, apadrinhado por Patativa do Assaré. Foi tomando o tradicional cafezinho da tarde em sua casa, que Antônio revelou aos artistas o seu desejo de ver transformado em espetáculo teatral o seu cordel “Um Conto bem Contado”, texto que, apesar de ambientado em séculos passados, reflete em seus versos os problemas do mundo atual. Com classificação livre, a apresentação será no Sesc Teatro Prosa, às 19h, e os ingressos podem ser retirados na plataforma Sympla.

A Boca Filmes

Para entrar no clima do Dia das Bruxas, o coletivo A Boca Filmes realiza a segunda sessão da meia-noite na Casa de Ensaio ( R. Visc. de Taunay, 203 – Amambai). Aproveitando a possibilidade do trocadilho, será exibido o filme ‘À meia-noite levarei sua alma’, longa de origem de um dos personagens mais grotescos e icônicos do cinema de horror brasileiro: José Mojica Marins e seu alter ego Zé do Caixão. Antes das luzes se apagarem, o mediador do cineclube apresenta a obra e, após o fim da exibição, reserva-se um momento para debater o filme juntos.

Nessa que é a sua primeira aparição nas telonas, Zé do Caixão, um coveiro de uma cidade interiorana obcecado pela possibilidade de gerar um filho perfeito, procura e violenta mulheres na tentativa sádica de conseguir deixar seu legado no mundo.

Orquestra de Violoncelos MS, Pantanal Group e Orquestra Jovem Sesc MS

Em mais um dia de programação do Festival Mais Cultura da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), o Teatro Glauce Rocha recebe, a partir das 20h, apresentação da Orquestra de Violoncelos de Campo Grande, Pantanal Group e Orquestra Jovem Sesc MS. A orquestra de Violoncelos de Campo Grande foi criada em 2016 por Marcelo Geronimo, na qual integra alunos de nível básico, intermediário e profissional de violoncelo, com objetivo de promover, popularizar, mostrando que é possível fazer música em diversos estilos musicais com o violoncelo; o Pantanal Group é constituído por Gleison da Silva Ferreira (violino), Philip Mauricio Andara (flauta), Ernesto Carvalho de Queiroz – viola e Marcelo Geronimo da Silva– Violoncelo, em seu repertório incluem obras clássicas e populares, inclusive música regional sul-mato-grossense.

Quintal SESC da Primavera

Para celebrar a chegada da estação das flores, o Quintal SESC desta sexta-feira (27) traz a temática ‘Primavera’ em um espaço que alia gastronomia e diversão para todas as idades no estacionamento do Shopping (em frente à Riachuelo). A partir das 17h a programação é voltada às crianças, com brincadeiras, pintura facial, teatro, música e muita animação. Já às 20h inicia o show de Erica Espíndola & Flávio Bernardo, com o melhor do pop-rock. Vale lembrar que o espaço oferece variedade gastronômica com salgados, doces, chopps e produtos variados.

O Quintal SESC tem entrada gratuita e o espaço é Pet Friendly, onde os animais são bem recebidos junto aos seus tutores. Lembrando que o evento é realizado em área aberta e a programação pode sofrer alteração devido às mudanças climáticas.

SÁBADO (28)

Espetáculo ‘A Casatória c’a Defunta’

Completando a semana do Sesc Teatro Prosa, a companhia teatral Pão Doce segue na Capital neste sábado (28), para apresentação da peça ‘A Casatória c’a Defunda’, às 16h, no Sesc Teatro Prosa. Cinco atores em “pés-de-banco” contam a história do medroso Afrânio, que está prestes a casar-se com a romântica Maria Flor, mas acidentalmente casa-se com a fantasmagórica Moça de Branco, que o leva para o submundo. Lá, o jovem fará valorosos amigos e aprenderá uma grande lição, porém está disposto a não desistir do seu amor verdadeiro, mesmo que isto lhe custe a própria vida. (Classificação Livre)

Rock in Concert

No dia 28 de setembro, o Blues Bar será palco de um espetáculo inédito que promete transformar a noite com uma fusão inesquecível de rock clássico e música sinfônica. O Rock in Concert trará uma experiência única aos amantes do rock, das 23h a 01h, contando com a participação de mais de 15 músicos, incluindo 12 talentosos musicistas que integram os principais projetos de música clássica de Campo Grande, como o Núcleo Sinfônico da UFMS, Candlelight e a Orquestra Sinfônica de Campo Grande. Quem for, irá curtir o som de Queen, Bon Jovi, Michael Jackson, AC/DC, The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, Kiss, Led Zeppelin e muito mais. Os ingressos já estão disponíveis no link: https://www.sympla.com.br/evento/labhits-rock-in-concert/2637920 .

DOMINGO (29)

Primavera dos Museus

A 18º Primavera dos Museus encerra neste domingo (29) com o tema ‘Museus, acessibilidade e inclusão’, e é uma iniciativa do Instituo Brasileiro de Museus (Ibram) para valorizar os museus do Brasil, com programação em MS. O evento visa ampliar o acesso do público e promover discussões sobre acessibilidade em espaços culturais, destacando a importância de envolver novos públicos, especialmente pessoas com deficiências. Entre as atividades, estão reuniões técnicas, colóquios sobre museus inclusivos, oficinas de acessibilidade e uma exposição de arte de artistas com deficiência, visando engajar tanto profissionais quanto a comunidade em reflexões sobre a adaptação dos museus para garantir acesso. O evento acontece a partir das 14h, no Museu da imagem e do Som, localizado no prédio da Fundação de Cultura, 3° andar.

Festival Mais Cultura

Na reta final do Festival Mais Cultura, promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o domingo traz uma programação especial no Teatro Glauce Rocha. As apresentações incluem talentos do Festival Sesi Som dos Jovens Talentos de MS, com destaque para a participação da cantora Dora Sanchs e a Camerata Madeiras Dedilhadas, sob a regência de Marcelo Fernandes. A entrada é gratuita, com a sugestão de 1 kg de alimento não perecível, a partir das 18h.

Parque Gloob

A atração que já atraiu mais de duas mil pessoas na Capital segue com sua temporada em Campo Grande. O Gloob Space Jump é o maior parque inflável da América Latina. Com 3 mil metros quadrados, a atração está localizada no estacionamento e a aventura é para toda a família. Entre os brinquedos estão a Super Arena Astronauta, com 500 metros e repleta de obstáculos, paredes de escalada, tobogãs, circuito, pula-pula, espaço baby e cores super vibrantes; o Tobogã Gigante traz um elíptico com escorregador de mais de 17m de altura, considerado um dos maiores em atividade no Brasil e o Baby Space, um espaço com escorregador, nave espacial, mini escalada em uma mini arena completa para saltos e diversão para os pequenos. Para adultos que preferem um espaço para descansar enquanto os filhos se divertem, o Cantinho do Papai é ideal. Tem lounge, praça de alimentação e chopp. Assim, os adultos podem curtir um momento relaxante em meio à aventura familiar. O parque Gloob Space Jump funciona de terça-feira à domingo, das 13 às 21 horas.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

