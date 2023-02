Fugindo de cães, tamanduá-mirim é resgatado preso entre para-lama e suspensão de veículo

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Jardim, capturou um tamanduá-mirim, na tarde de ontem (19), em um sítio, localizado em Guia Lopes da Laguna, distante a 260 quilômetros de Campo Grande.

A proprietária do sítio, de 65 anos, telefonou para a PMA após avistar o animal, que adentrou o espaço do para-lama de um veículo e ficou preso no espaço da suspensão, para fugir dos cachorros presentes no ambiente.

A equipe foi ao local e com uso de cambão e puçá realizou a captura, colocando o animal em uma caixa de contenção. O tamanduá foi encaminhado para atendimento médico veterinário e não foram detectados ferimentos, sendo solto em uma área florestal, distante da cidade.

