Senad leiloa Mustang V6 e outros carros de luxo em MS

A Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas) realiza um leilão até o dia 03 de março com carros de luxo aptos para circular, localizados em Campo Grande e em Maringá (PR).

Na lista de veículos leiloados estão modelos como Audi A5 e caminhonetes S10. O terceiro lote traz um Porsche Boxster 110809 I, ano 2020/2020, na cor prata, com lance atual em R$ R$ 355.299,60.

No quarto lote, há um Ford Mustang V6 vermelho, ano 2011/2012, com oferta inicial em R$ 193.090,80. O sétimo e último lote trata-se de uma caminhonete Chevrolet S10 LTZ DD4A, ano 2020/2021, na cor prata, com oferta atual de R$ 187.796,80.

Os interessados em participar do leilão podem realizar lances eletrônicos pelo site Via Leilões. Os lotes estarão disponíveis para visitação entre 01 a 03 de março, das 13h30 às 17h. Confira mais detalhes sobre o leilão clicando aqui.