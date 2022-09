Clinica Ortoestética dá desconto especial a servidores de MS

Os tratamentos podem ser parcelados em até 10 vezes levando em consideração a tabela da Clinica

Os servidores públicos do Estado juntamente com os seus dependentes na Cliniica Ortoestética têm direito a um super desconto nos tratamentos odontológicos clínicos e estéticos. Os descontos chegam até 15% e os tratamentos podendo ser parcelados em até 10 vezes.

O conveniado e sua família podem fazer desde uma harmonização facial a tratamentos mais complexos como implantes.

Localizada no Bairro Carandá Bosque, a clínica Ortoestética é completa. Por meio de um corpo clínico altamente qualificado, oferece um atendimento humanizado e possui aparelhos de última geração de escaneamento e radiografia.

O convênio com o Estado é a oportunidade ideal para aqueles que buscam um lugar sofisticado que oferece conforto, bons resultados e uma experiência moderna e completamente acessível.

Márcia Borges, atua na direção gerencial e assessoramento da SES (Secretaria Estadual de Saúde) e afirma que “está ansiosa para a harmonização facial, pois conheço e confia no trabalho dos profissionais da clínica, como o da doutora Camila”. Opinião compartilhada pelo servidor público, Ricardo Airton Bonafe, “que já era cliente e agora, por meio do convênio, poderá viabilizar o tratamento com Invisalign”.

Tratamentos oferecidos

A clínica trabalha com diversos procedimentos, sendo eles: extrações, aparelhos fixos, ortopedia infantil, próteses, enxerto ósseo, extrações, periodontia, gengivoplastia, invisalign, fios de sustentação, bioestimuladores, preenchedores faciais, odontopediatria, tratamento para bruxismo, lentes de contato e ortopedia infantil.

Os atendimentos ofertados na unidade são realizados com todo o conforto e segurança. Com os melhores equipamentos do mercado e uma equipe de profissionais especializados em diversas áreas, o paciente recupera o bem-estar e o sorriso de volta.

A Clinica é Administrada pelo empresário Rafael Rotta e a cirurgiã-dentista Dra. Caroline Senna, a Clínica Ortoestética é a franquia que mais cresce no Brasil. Com 15 anos de atuação, a rede dispõe de uma estrutura completa para conceder um atendimento personalizado e exclusivo.

A Clínica Ortoestética está localizada na Avenida Nelly Martins, 563 – Carandá Bosque.

O telefone de contato e o WhatsApp é (67) 99247-7884 (Ligue agora e já marque seu horário).