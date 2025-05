Inovação e sustentabilidade: Em iniciativa inédita, Águas Guariroba implanta Estação de Reciclagem de Materiais

Cumprindo seu compromisso de promover práticas sustentáveis e gerar valor para o negócio e a sociedade, a Águas Guariroba coloca em prática uma iniciativa inédita: uma estação destinada a coleta, triagem e reciclagem de peças e materiais, com o objetivo de reduzir impacto ambiental e reaproveitar matérias-primas.

A nova Estação, que recebeu o nome de Espaço Reconecta, está em pleno funcionamento, dedicada principalmente à recuperação de materiais hidráulicos utilizados em operações diárias, além de outras peças. “Este projeto inovador transforma resíduos em recursos, minimizando impactos ambientais e incentivando a consciência ecológica entre colaboradores e comunidade”, pontua a diretora-executiva, Francis Moreira.

Todo o espaço foi idealizado e construído com base nos princípios de sustentabilidade, inovação e economia circular, inclusive com o uso de peças recicladas em instalações elétricas, balcões e armários.

“O Espaço Reconecta busca resgatar materiais em bom estado, que anteriormente eram descartados logo após o primeiro uso, para serem reutilizarmos nos serviços da concessionária. Uma maneira de contribuir com o meio ambiente, além de reduzir custos desnecessários”, explica o gerente de serviços, Rodrigo Moraes, um dos idealizados da estação.

Conforme estimativa da área de serviços, neste primeiro momento, a iniciativa irá gerar uma economia de aproximadamente R$ 8 mil reais por mês. Até esta semana, cerca de três mil peças foram recicladas após passarem por triagem e recuperação. “As peças hidráulicas retiradas de medidores residenciais ou de obras de manutenção em vias públicas – como tubos, registro adaptador 3/4, junta Gibault, tubete longo, união reta, luva PVC, colar de tomada, entre outras, passam por um rigoroso processo de triagem. Após a separação, as peças aptas à reutilização são cuidadosamente limpas e testadas para garantir sua qualidade e segurança”, explica o colaborador João Clóvis Pinto de Souza.

Outra inovação importante da iniciativa é o controle e monitoramento das peças por meio eletrônico. “Hoje, o controle do material reutilizado é feito via aplicativo, onde o colaborador que fez a reciclagem cadastra as peças para analisarmos o aproveitamento. Nosso próximo passo será criar um aplicativo de controle de estoque, facilitando a distribuição entre colaboradores e serviços, além de medidas proativas”, comentou Raphael de Paula, coordenador de Serviços.

