No adeus, um gesto de amor: família doa órgãos e transforma vidas

Em meio à dor da despedida, uma família de Três Lagoas escolheu transformar a perda em esperança para outras vidas. Após a confirmação da morte encefálica de um homem de 58 anos, vítima de um AVC isquêmico, seus familiares disseram “sim” à doação de órgãos, um ato de generosidade que se tornou luz no fim do túnel para pacientes à espera de um transplante.

A internação aconteceu no Hospital Regional de Três Lagoas no dia 21 de junho. Depois da avaliação neurológica e a constatação da morte encefálica, a CIDOTE (Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos) notificou a Central de Transplantes do Estado, que imediatamente acionou a OPO (Organização de Procura de Órgãos) da Santa Casa de Campo Grande.

Graças à autorização da família, foram captados rins, fígado e córneas. A operação contou com a coordenação da enfermeira Paolla Costa Buhler Cabrera e do enfermeiro Wanderson Umar Gimenez Francisco, que estiveram em Três Lagoas para acompanhar todo o processo.

O fígado foi transportado de avião para Campo Grande e transplantado no Hospital do Pênfigo no dia 26 de junho. As córneas foram encaminhadas ao Banco de Olhos da Santa Casa, onde serão avaliadas para futuras cirurgias de transplante, devolvendo a visão e a autonomia a quem espera por essa chance.

“A OPO está presente em todo o estado para garantir que o processo de doação aconteça com seriedade, respeito e eficiência. Mais do que isso, buscamos fortalecer a conexão entre as equipes e os hospitais, para que cada doação como essa se torne possível”, destacou Paolla.

A Santa Casa de Campo Grande reforça seu compromisso com a vida e a solidariedade, atuando lado a lado com a Central Estadual de Transplantes e todas as instituições envolvidas para que histórias de dor possam, também, dar origem a histórias de renascimento.

Por Suelen Morales

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram