Capacidade de processar soja em MS crescerá 20% com novo empreendimento em Maracaju

O cooperativismo sul-mato-grossense mais uma vez mostra sua força com a entrega, em funcionamento, de novos silos da Cooperativa Agrícola Copasul, em Maracaju. A inauguração da Silos Serra de Maracaju aconteceu hoje (29) e contou com a presença do governador Eduardo Riedel, do prefeito José Marcos Calderan, secretários estaduais e autoridades municipais.

O novo empreendimento, quando estiver em plena operação, aumentará em 20% a capacidade de processamento de soja no Estado, elevando-a de 14,5 mil toneladas para 17,5 mil toneladas diárias. Segundo a direção da cooperativa, os investimentos estão alinhados com a visão estratégica do Governo de Mato Grosso do Sul, que incentiva a agroindustrialização para, assim agregar valor às commodities locais – e com isso também fomentar o desenvolvimento.

Além dos incentivos fiscais, a gestão estadual apoia iniciativas de cooperativismo por meio de programas como o Procoop (Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo no Mato Grosso do Sul) e linhas do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) para garantir a competitividade do setor.

O governador destacou a contribuição que as cooperativas dão ao Estado. Riedel revelou que Mato Grosso do Sul hoje conta com R$ 80 bilhões em investimentos e deve crescer mais de 4,5% do seu PIB em 2025. Ele ainda enfatizou que as cooperativas têm peso muito relvante no desenvolvimento do Estado.

“Mato Grosso do Sul vem ganhando oportunidades com a atividade empresarial e avançamos de maneira muito acelerada, num processo extremamente elevado de investimento. Nosso Estado responde com muita força, um dos líderes nacionais em dois grandes temas globais: segurança alimentar e transição energética. E o nosso negócio é esse, gerar energia limpa e produzir comida para o mundo. Cada vez mais nós vamos ser demandados pelo mercado global”, frisa.

Segundo a Copasul, o Silos Serra de Maracaju materializa o olhar minucioso da Cooperativa para o significativo potencial agrícola da região e atende a demanda dos cooperados e do agronegócio local. O presidente da cooperativa, Adroaldo Taguti, agradeceu aos colaboradores e parceiros que viabilizaram a construção da unidade.

“Um agradecimento aos nossos colaboradores que supervisionaram a obra, pois sem vocês, a gente não teria conseguido desenvolver este trabalho. E, agora começamos a operar. E a responsabilidade agora é de prestar um bom serviço, com qualidade e rapidez”, destaca. Presente desde 2011 em Maracaju, a cooperativa explica que o empreendimento foi pensado para promover inovação e eficiência no segmento de grãos, possibilitando o processamento de 900 toneladas/hora.

Já José Marcos Calderan falou em nome também de outros prefeitos da região e ressaltou que o empreendimento contribui com o desenvolvimento. “Não é um presente só para Maracajú, mas também para municípios”. Esta será a 13ª unidade de recebimento de grãos da Copasul e a segunda instalada no município de Maracaju.

A estrutura operacional da unidade é composta de dois tombadores para bitrem 21 metros e uma moega para descarga de caçamba; 3 linhas de 300 toneladas/hora, com capacidade média de descarga de 15 veículos por hora; 2 secadores de 200 toneladas/hora cada; 2 locais de expedição de grãos e 6 silos de 150.000 sacas – capacidade estática total de 900 mil sacas.

Fundada há 46 anos, no município de Naviraí, no contexto da cultura do algodão, a Copasul possui hoje mais de 2.400 associados, tendo como atividades principais a produção de grãos, em especial, soja e milho. Tem como missão proporcionar a estes cooperados condições para crescimento, fortalecimento e viabilidade da produção agrícola.

A Copasul atua em 11 municípios de Mato Grosso do Sul, cobrindo uma área de lavouras que está perto de meio milhão de hectares.

O empreendimento absorveu recursos privados de R$ 100 milhões. A Copasul está investindo outro R$ 1 bilhão na construção de mais uma indústria em Naviraí, que produzirá óleo bruto degomado, farelo de soja e casca peletizada, processando diariamente 50 mil sacas de soja, totalizando 1 milhão de toneladas por ano.

2025 – Ano Internacional do Cooperativismo

A inauguração da Silos Serra de Maracaju marca as celebrações de 2025, declarado pela ONU (Organização das Nações Unidas), como o Ano Internacional do Cooperativismo, cujo tema é ‘Cooperativas constroem um mundo melhor’.

No primeiro semestre deste ano, por meio da Semadesc e em conjunto com a OCB-MS, o Governo do Estado realizará o MS Coop Day, evento que tem como objetivo a atração de novas cooperativas para Mato Grosso do Sul.

Com informações da Agência de Notícias de MS.