4ª Edição do Mato Grosso do Sul Fashion Week acontece na primeira semana de setembro

O universo da moda em Mato Grosso do Sul está prestes a ser agitado mais uma vez! O Mato Grosso do Sul Fashion Week, em sua 4ª edição, chega com força total, prometendo uma experiência inesquecível para todos os amantes de moda e estilo. De 04 a 06 de setembro de 2024, o Shopping Campo Grande se transformará no epicentro fashion do estado, recebendo um evento repleto de novidades e glamour.

Este ano, o MSFW apresenta uma nova direção criativa sob o comando de Flávio KyAnn Kartz, que traz um olhar renovado e cheio de inovações para o evento. Com uma programação diversificada, o público poderá se deliciar com desfiles de estilistas nacionais e regionais, além de marcas multimarcas que prometem trazer as últimas tendências e inspirações para as passarelas.

Além dos desfiles, o evento contará com um lounge, onde patrocinadores e apoiadores poderão interagir com o público em um ambiente sofisticado e cheio de estilo. A edição de 2024 contará com uma drinkeria para que os visitantes possam desfrutar do que há de melhor quando o assunto é drinks.

O Mato Grosso do Sul Fashion Week 2024 também contará com talk falshion, apresentações musicais e exposições de moda que irão encantar os presentes.

A exclusividade é marca registrada do evento, e o acesso aos desfiles será restrito a convidados que apresentarem o convite ou pulseira.

Prepare-se para vivenciar a sofisticação e o glamour do Mato Grosso do Sul Fashion Week 2024, onde a moda se reinventa e inspira a todos. Acompanhe as redes sociais @matogrossodosulfashionweek e no site www.cnfw.com.br/msfw.

Novidade

Durante a edição de 2024, a organização decidiu abrir a venda de convites para o público em geral. As informações sobre os ingressos, pelas redes sociais.

Serviço:

Data: 04 a 06 de setembro de 2024

Local: Shopping Campo Grande

Direção: Flávio KyAnn Kartz

