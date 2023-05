Operário dispensa seis atletas e busca foco total no Brasileirão Série D

Em reconstrução do elenco para o Campeonato Brasileiro da Série D, o Operário Futebol Clube dispensou alguns atletas do elenco principal. No último sábado (6), o Galo da Capital empatou fora de casa contra o Ferroviária (SP), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara e agora, enfrenta em seus domínios o XV de Piracicaba, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Os nomes dispensados pela diretoria Operariana foram: o goleiro Gianlucca Zanette; o zagueiro Raphael Pereira; meias Adriano e Leomir; atacantes Alfredo Martins e Jefferson Reis.

Em nota, a diretoria do Operário agradece pelos serviços prestados ao clube e deseja sucesso na sequência da carreira dos atletas que estiveram presentes no plantel da equipe pelo campeonato sul-Mato-Grossense de 2023.

Novos nomes e elenco reformulado

Buscando ter um elenco mais competitivo, após perder o campeonato Estadual para o Costa Rica, o Operário já contratou seis novos atletas para o Campeonato Brasileiro série D.

Os nomes são: o meia Igor Vilela, que já teve passagens por clubes de MS; o meia Gean (ex-Costa Rica); volante Hulk (Patrocinense); atacante Coruja (Ex-DAC), o meia atacante Kiko (Anápolis-GO) e o lateral esquerdo Bruno Dip (Monte Azul-SP), são as caras novas no Galo da Capital.

Foco total no Brasileirão Série D

Jogando em Araraquara (SP), na estreia da competição nacional, O Operário Futebol Clube arrancou um empate no último sábado (6), contra o Ferroviária (SP), na Arena Fonte Luminosa. O Galo é o 7 colocado no grupo A7, com um ponto e enfrenta em casa, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande o XV de Piracicaba (SP), sábado, às 15h30.