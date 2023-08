Detran-MS: Programa Vencendo o Medo de Dirigir convoca mais inscritos

O Departamento Estadual de Trânsito anunciou nesta quarta-feira (16) a convocação de 20 novos participantes para o Programa Vencendo o Medo de Dirigir. As vagas agora disponíveis são provenientes da primeira convocação, que ocorreu na semana passada, conforme detalhado no edital divulgado no Diário Oficial do Estado.

Os selecionados receberam confirmações individuais por e-mail, contendo informações essenciais, como o local e o horário para o acolhimento. A reunião está agendada para a quinta-feira (17/08) na Sede do Detran-MS, situada em Campo Grande, a partir das 8h30.

Esse encontro se destaca como uma etapa de orientação sobre o funcionamento do programa, abordando detalhes dos encontros e da terapia de enfrentamento. O evento contará com a presença de gestores de trânsito do Detran-MS e psicólogos da Clínica Escola de Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), que atua como parceira nesse programa voltado para a superação do medo de dirigir.

Dúvidas e mais informações sobre o programa Vencendo o Medo pelo e-mail [email protected].