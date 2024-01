Primeira roda de samba do carnaval de Corumbá será neste sábado

E o esquenta para o maior carnaval do Centro-Oeste já está dando as caras em Corumbá. Neste sábado (13) acontece a primeira Roda de Samba do carnaval desse ano na cidade.

A Roda acontece no Porto Geral, cartão postal da cidade, das 12 horas às 18 horas gratuitamente. O evento marca esse início da programação oficial da maior folia do Centro-Oeste do país.

O evento permite reunir atrações e movimentar o comércio local.

