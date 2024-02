Dono de conveniência escapa de tiros em tentativa de assalto em Três Lagoas

Na noite de quarta-feira (29), o proprietário de uma conveniência, em Três Lagoas, município distante 326 km de Campo Grande, conseguiu escapar ileso de dois tiros disparados por um dos criminosos que invadiram o estabelecimento.

De acordo com matéria publicada no site JP News o crime ocorreu por volta das 21h30, no bairro Jardim das Oliveiras, quando dois assaltantes armados, um com faca e outro com revólver, invadiram a conveniência. A dupla rendeu a funcionária e um cliente, demonstrando agressividade ao pegar a carteira do cliente. Em seguida, dirigiram-se ao caixa, acreditando que encontrariam uma quantia maior de dinheiro.

Para surpresa dos criminosos, havia apenas R$ 50 no caixa. Não querendo sair no “prejuízo”, decidiram levar também duas garrafas de uísque. Nesse momento, o dono do estabelecimento, que estava nos fundos do comércio, ouviu os barulhos e entrou no local.

Ao perceber a presença do proprietário, um dos assaltantes disparou duas vezes contra ele. Felizmente, apenas um dos tiros atingiu um freezer e, em seguida, os criminosos fugiram em direção ao Jardim Maristela.

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências na região, porém, até o momento, os assaltantes não foram localizados. O local do crime passou por perícia, e as investigações estão em andamento para identificar e capturar os responsáveis por esse ato de violência.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: