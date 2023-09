Depois de Corumbá temporal provoca estragos em Bonito

Um carro de passeio ficou preso num buraco formado em uma rua alagada de Bonito no começo da tarde desta quarta-feira (13). A imagem acima mostra o veículo, um T-Cross, com a parte da frente presa no buraco e com uma das portas da frente aberta. O carro pertence à uma advogada.

O acidente aconteceu na rua das Flores, que está recebendo obras de recapeamento. Na etapa atual, estão fazendo a troca da tubulação de água e esgoto, assim como o reforço na drenagem. Segundo a prefeitura de Bonito, a via estava com cones sinalizando o buraco, porém, não tem informação sobre as circunstâncias do acidente.

“Já solicitamos a empresa responsável pela obra, bem como o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito que reforcem a sinalização na via, mas também reforçamos o pedido a comunidade, que se possível, usem rotas alternativas e desviem das ruas em obras durante o período de chuvas intensas, visto o risco maior de acidentes por conta da pouca visibilidade e da pista escorregadia”, destacam por meio de nota.

Ainda conforme a prefeitura, pelo menos 10 árvores na área urbana caíram por conta da tempestade que caiu sobre a cidade. A secretaria de obras, junto com o departamento de trânsito, precisaram ajudar no trânsito. Ainda conforme a prefeitura, o vento arrebentou vários fios, inclusive de postes de energia elétrica do centro de Bonito, necessitando isolar vias por causa de risco de choque.

