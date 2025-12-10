Cadastro do Passe do Estudante 2026 já está disponível; 1ª remessa chega em 02 de fevereiro

Solicitação é online, exige CPF, foto digital e pode ser feito até 15 de novembro do próximo ano

O cadastramento e o recadastramento para o Passe do Estudante de 2026 começaram em 8 de dezembro. O procedimento, coordenado pela Agetran, é feito somente pelo site exclusivo e é obrigatório para quem depende da gratuidade no transporte coletivo para ir e voltar da escola.

A solicitação pode ser realizada até 15 de novembro de 2026, por estudantes da educação básica, do ensino superior e de cursos técnicos subsequentes, tanto da rede pública quanto privada. Cada aluno pode registrar até seis linhas, desde que correspondam aos trajetos residência–escola e escola–residência. O benefício autoriza duas viagens diárias, com intervalo mínimo de 30 minutos entre acessos.

Emissão e foto obrigatória

Quem não usou o Passe em 2025 ou vai solicitar pela primeira vez precisa pagar o valor equivalente a três tarifas para emitir o cartão de 2026. O pagamento é feito nos terminais urbanos ou na Central do Consórcio Guaicurus, na Rua 25 de Dezembro. Os cartões usados este ano serão trocados sem custo.

Também é obrigatório enviar uma foto digital dentro das normas do sistema, com fundo neutro, formato JPG/JPEG, imagem frontal e resolução mínima de 350 dpi. O sistema permite reenviar a imagem quantas vezes forem necessárias até aprovação.

Validação pelas escolas

Depois de validar a foto, o estudante preenche o formulário com seus dados pessoais, imprime e entrega o documento na escola, que faz a checagem final. Alterações podem ser feitas on-line antes dessa etapa; após a validação escolar, somente de forma presencial na Central do Passe. Em casos de guarda compartilhada, é preciso apresentar os dois endereços.

O envio e a validação dos cadastros seguem um calendário semanal até novembro do próximo ano. As escolas também registram mudanças de endereço, turno, curso ou linhas utilizadas. Quando há falhas técnicas na comunicação do sistema, Agetran e Consórcio Guaicurus têm até dois dias úteis para corrigir.

Entrega dos cartões

Os cartões emitidos são repassados às unidades de ensino municipais, estaduais e particulares. A retirada deve ser feita pelo próprio estudante maior de idade ou por um responsável legal. Cartões que não forem buscados em até dez dias retornam ao órgão responsável, e o benefício é cancelado caso não haja justificativa.

