Barbosinha assume comando do Estado em dezembro, durante férias de Riedel

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), solicitou autorização da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) para tirar 18 dias de férias entre 29 de dezembro de 2025 e 16 de janeiro de 2026. Durante o período, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PSD), assumirá interinamente a chefia do Executivo estadual.

A mensagem do governador foi encaminhada à Alems nesta semana, formalizando o pedido de afastamento do cargo. No documento, Riedel comunica que se ausentará do Estado no intervalo solicitado e destaca que a condução do governo ficará sob responsabilidade do vice.

“Informo que durante o referido período a chefia do Poder Executivo será exercida, em substituição, pelo Vice-Governador, José Carlos Barbosa. Aproveito a oportunidade para renovar os meus votos de consideração”, afirma Riedel na mensagem enviada aos parlamentares.

