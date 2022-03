Motociclista perde o controle da direção e fica gravemente ferido na Av Duque de Caxias

Um motociclista de aproximadamente 23 anos perdeu o controle da direção e fraturou as pernas, hoje (4), na Avenida Duque de Caxias, em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste), em Campo Grande.

O motociclista estava a caminho de uma entrega, quando foi conferir o produto que estava em suas costas, perdeu o controle da direção, bateu no meio fio e caiu no meio da via.

Outros motociclistas que passavam no local, fizeram um cerco com as motos para sinalizar o trânsito. O corpo de bombeiros foi acionado, prestaram os primeiros socorros, constataram que o jovem tem uma fratura aberta nas pernas e o encaminharam para a Santa Casa.

Veja a reportagem de Itamar Buzzatta: