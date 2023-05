Polícia encontra mais de R$ 300 mil em equipamentos eletrônicos sem nota fiscal

Agentes da Polícia Federal encontraram em um depósito na cidade de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, equipamentos eletrônicos sem nota fiscal, avaliados em R$ 300 mil. Um casal que estava responsável pela mercadoria deverá responder pelo crime de descaminho.

O flagrante aconteceu na manhã de hoje (2), durante a Operação Caminho Oculto, cujo objetivo era cumprir mandado de busca e apreensão em desfavor do casal que estava a meses sendo investigado.

No local, os policiais encontraram a mercadoria escondida no interior do tanque de combustível em um veículo estacionado no galpão. As investigações evidenciaram que o casal preso, cometia crime de descaminho com habitualidade na região.

A mercadoria e o casal, foram encaminhados para a Polícia Federal de Três Lagoas.

*O nome da operação Caminho Oculto decorre do crime de descaminho e também devido ao modo de ocultação da mercadoria, extremamente ardiloso.

