Feirão de Emprego para mulheres acontece amanhã na Funtrab

O Feirão Emprega Mulher acontece amanhã (12) das 8h às 16h. O evento gratuito ocorrerá na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e terá como foco as mulheres em busca de vaga de trabalho.

A ação tem apoio da Cassems (Programa Clínica da Família), do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI/MS) e empresas parceiras.

A programação foi pensada visando preparar o público feminino em geral e em especial, às mulheres com idade de 60+ para terem acesso ao mercado de trabalho por meio de intermediação de mão de obra, cursos de qualificação e palestras com médica e psicóloga.

Estarão presentes as equipes de recrutamento de empresas nos segmentos de rede nacional de lojas de departamentos, construção civil, transporte rodoviário de passageiros, rede supermercadista e atacadista, loja de calçados, agência de empréstimos, restaurante de comida italiana, loja nacional de eletrodomésticos/ eletroeletrônicos, loja de fogões e restaurante. O destaque vai para 13 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Com informações do Governo de MS.

