Inscrições abertas para especialização em Gestão Organizacional e Negócios na UFMS de Nova Andradina

Um especialização em Gestão Organizacional e Negócios no câmpus da UFMS de Nova Andradina está com inscrições abertas. São 25 vagas para ingresso em 2024 e a previsão para início das aulas é em outubro.

As atividades serão presenciais e ocorrerão quinzenalmente, às sextas-feiras no período noturno e aos sábados nos turnos matutino e vespertino. Podem se inscrever os candidatos portadores de diploma de graduação e o candidato que a conclusão do curso seja comprovada antes da data final do período de matrícula. As inscrições podem ser realizadas até dia 21 de abril na página Pós-Graduação UFMS.

O processo seletivo terá duas etapas: análise curricular com pontuação de títulos e entrevista com candidatos selecionados ou classificados – serão convocados para esta etapa até 35 candidatos e essa última fase é eliminatória. O coordenador do Curso de especialização em Gestão Organizacional e Negócios, Fabiano Greter, explica que o curso não possui custos aos candidatos, seja na inscrição, matrícula ou mensalidade.

De acordo com o coordenador, o curso será promovido em parceria com os professores dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Engenharia de Produção do CPNA, com o intuito de promover a capacitação profissional aos egressos e demais profissionais da região do Vale do Ivinhema. O curso possui duração de 24 meses, composto de 16 disciplinas, sendo 13 obrigatórias e três optativas.

Com informações da UFMS.

