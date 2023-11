Feirão da Funtrab oferece 360 vagas nesta terça

Nesta terça-feira, dia 14 de novemro, A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) realiza o conhecido feirão da Empregabilidade. O objetivo é agilizar e encaminhar os processos seletivos das empresas para os candidatos.

Vale destacar que além das 1,7 mil vagas que a Funtrab oferece entre diversas funções no dia a dia, o Feirão hoje especialmente, disponibiliza 360 vagas. São 18 empregos temporários; 11 para pessoas com deficiência(Pcd); 5 para aprendiz e 2 estágios.

Equipes de recrutamento de 9 empresas estarão no local dos segmentos de shopping center, fast-food, comércio varejista, rede atacadista, empreendimentos imobiliários de alto padrão, franquia de vestuário, transportes e terceirização de serviços.

Os interessados devem portar documentos pessoas, como RG, CPF e Carteira de Trabalho. Pessoas com deficiência devem levar o laudo médico atual.

O Feirão acontece no piso térreo da Funtrab, localizada na rua 13 de Maio, 2.773, Centro das 08h às 12h e das 13h às 16h.

