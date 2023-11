Além do calor extremo, MS tem alerta para temporais com queda de granizo

Além do calorão que vem castigando os sul-mato-grossenses, o Instituto Nacional de Meteorologia alertou na manhã de hoje (14), o aviso de perigo para tempestades e queda de granizo, com possibilidades de até 50 milímetros e ventos atingindo 60 km/h em Mato Grosso do Sul. O aviso vai até o final da noite de hoje.

Segundo o Inmet, os avisos de tempestades são para os municípios: Campo Grande, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul e Glória de Dourados.

Outras cidades localizadas no extremo sul do Estado também estão em alerta para fortes chuvas. Elas são: Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

Na tarde de ontem (13), cidades como Dourados foi atingido por rajadas de ventos que chegaram acima dos 100 km/h. O municipio de Chapadão Sul teve registros de queda de árvores e banners, causando muitos prejuízos no comércio da cidade por conta da falta de luz. Ainda na tarde de ontem, houve registros de queda de energia em Aquidauana e Anaurilândia

De acordo com dados do Inmet, em Campo Grande, ás 10h, está fazendo 35,5ºC, com umidade do ar em 39%.

Cuidados

Beba bastante água

Use filtro solar

Evite horários das 10h até as 17h.

Pratique exercícios físicos

