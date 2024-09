Feirão da Empregabilidade oferece 128 vagas com encaminhamento imediato em Campo Grande

Nesta terça-feira (10), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) realiza o Feirão da Empregabilidade, com a oferta de 128 vagas de emprego com encaminhamento imediato para o mercado de trabalho. O evento busca atender à crescente demanda das empresas locais por mão de obra qualificada.

Representantes de nove empresas estarão presentes no feirão, realizando entrevistas para contratação em diversos segmentos, incluindo indústria de nutrição animal, frigoríficos, serviços de limpeza terceirizada, monitoramento da qualidade do ar, água e efluentes, rede atacadista, restaurantes, bebidas e cooperativas de carne suína e produtos lácteos.

O atendimento será realizado somente no período da manhã, das 8h às 11h, na sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, 2.773, no Centro de Campo Grande (entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano). Os interessados devem comparecer munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho para participar das entrevistas e concorrer às vagas.

A Funtrab é o órgão responsável pela gestão das políticas públicas de trabalho, emprego e renda em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de integrar ações de atendimento a trabalhadores e empregadores, promovendo a inclusão social por meio do trabalho. O Feirão da Empregabilidade é mais uma iniciativa para conectar candidatos a oportunidades de emprego, fortalecendo a economia local e atendendo às necessidades das empresas da região.

