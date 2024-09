Lançamento da Semana da Juventude em Dourados é adiada após furto de fiação

De acordo com informações, a fiação furtada era de uma casa de bombas do poço que abastece com água a região que a escola está localizada. Ao menos 400 famílias foram afetadas

A Semana Estadual da Juventude: saúde mental do jovem sul-mato-grossense, prevista para ocorrer na tarde de hoje (9), na Escola Estadual Indígena Guateka Marçal de Souza, foi cancelada devido um furto de fiação elétrica.

De acordo com informações, a fiação furtada era de uma casa de bombas do poço que abastece com água a região que a escola está localizada. Ao menos 400 famílias foram afetadas.

O Governo do Estado irá remarcar o evento, sem data prevista até o momento, devido a importância do tema e a divulgação da cartilha sobre saúde mental traduzida nas línguas indígenas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.