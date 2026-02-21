Criança de dois anos morre atropelada enquanto brincava em rua de Deodápolis

Uma criança de aproximadamente dois anos morreu na manhã deste sábado (21) após ser atropelada por uma caminhonete em Deodápolis. O acidente ocorreu em uma via residencial do município.

Conforme informações divulgadas pelo Impacto News, a menina estaria brincando na rua no momento do atropelamento. Até o momento, não há confirmação se a vítima estava sob supervisão de um adulto quando ocorreu o acidente.

O motorista da caminhonete é um idoso, morador do bairro, que permaneceu no local após o ocorrido. As circunstâncias exatas do atropelamento ainda serão apuradas pelas autoridades.

Moradores relataram que a rua onde aconteceu o acidente é estreita e que veículos, incluindo carros e caminhões estacionados, dificultam a visibilidade de quem trafega pelo local, o que aumentaria o risco de acidentes. O caso será investigado para esclarecer as responsabilidades e as condições da via no momento da tragédia.

