Família indígena tem casa incendiada e necessita de doações

Uma família de indígenas, moradores em Jardim, cidade localizada a 250km da Capital, haviam saído para buscar remédios na mata quando na volta se depararam com a casa em chamas, na última quinta-feira (10).

O casal Rose Ronalde Ireno e Luciano Sarato Lopes, tem quatro filhos e perderam todos os pertences, ficando apenas com a roupa do corpo. A policia investiga a motivação do incêndio. A família foi obrigada a se mudar de região e aguarda vaga escolar para as crianças que tiveram que sair da onde estudavam, porque ficou mais distante e não há ônibus escolar para onde estão morando. Aguardam vagas nas escolas da cidade vizinha, Guia Lopes da Laguna ( próximo da onde estão vivendo em uma aldeia).

Eles ficaram com apenas a roupa do corpo e necessitam de doações: Camas, colchões, roupas e alimentos. A professora de um dos garotos mobilizou a comunidade e conseguiu, roupas, alimentos, dois sofás e um fogão.

“O meu marido ficou apenas com o celular dele, porque estava no bolso e por causa do trabalho não fica sem, o restante perdemos tudo. Todos os documentos foram queimados, ficamos apenas com a roupa do corpo”, contou Rose.

Quem puder contribuir será muito bem vindo. O Contato da Rose é 67 99682-1580 e o pix para doações é chave telefone, 67996821580.

