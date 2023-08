Batalha da Pista suspende atividades por 3 semanas

O movimento Batalha da Pista, que realiza batalhas de rima na Orla Morena todas as quartas-feiras, suspendeu as atividades em três semanas. Depois de passar por dificuldades financeiras, o grupo que organiza o movimento decidiu fazer uma pausa para reorganizar e executar melhorias no evento semanal.

O retorno está previsto para setembro, quando a organização completa 2 anos de atuação.

Confira a nota disponibilizada no perfil oficial da BDP noticiando a pausa:

Até semana passada, a BDP estava realizando as classificatórias do Estadual de MC’s 2023.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram